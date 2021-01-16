“غرفة الرياض” تعلن إتاحة توثيق جميع معاملات “شرطة الرياض” إلكترونياً عبر “بوابة أعمالي”

بلادي – الرياض : أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، اليوم (السبت)، إتاحة توثيق جميع المعاملات الخاصة بشرطة منطقة الرياض إلكترونياً. وقالت “غرفة الرياض” إنه تسهيلاً على المستفيدين قد أتاحت توثيق معاملات شرطة الرياض، من خلال بوابة أعمالي الإلكترونية.

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