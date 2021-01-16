“الموارد البشرية” تعالج 3.5 ألف قضية وتعيد 20 مليوناً لأصحابها بالشرقية الشهر الماضي

بلادي – الرياض :
تمكنت إدارات التسوية الودية في مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية خلال ديسمبر الماضي، من معالجة 3478 دعوى وإعادة أكثر من 20 مليون ريال حقوقاً لأصحابها.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل أن إدارات التسوية الودية في مكاتب العمل بالمنطقة استطاعت تحقيق إنجاز نسبة صلح تجاوزت 81% لإجمالي الدعاوى، في حين بلغ إجمالي المبالغ المستردة 20 مليون ريال.
وأبان أن إدارات التسوية الودية بالمكاتب تُعنى بالخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها تقريب وجهات النظر والوساطة للوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق الطرفين.
وأكد أن عملية الوصول إلى حل ودي يضمن حقوق الأطراف هي عملية متكاملة بين مديري المكاتب بتمكين المصلحين والحرص على تدريبهم بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء ودعم مديري الإدارات بالصلاحيات والأدوات للقياس وضمان جودة جلسات التسوية الودية.
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