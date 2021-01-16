بلادي – الرياض :
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وسحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح المركز، أن عدداً من المدن بمناطق، المدينة المنورة، والرياض، سيشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية، مشيرا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 6 مساء.
وقال إن عدداً من المدن بمناطق، الجوف، وجازان، والحدود الشمالية، سيشهد رياحاً نشطة وسحبا رعدية مع تدن في مدى الرؤية، مبينا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء، أما في منطقة جازان فتنتهي الساعة 2 ظهراً.
وأضاف أن عددا من المدن بمنطقة عسير، سيشهد سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.
وأبان أن منطقة القصيم تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة والصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى 12 ظهراً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة.. “الأرصاد” تصدر تنبيهات خاصة بهذه المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.