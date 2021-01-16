أدناها في طريف.. المسند يوضح درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم بالمملكة

بلادي – الرياض :
سجلت درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم (السبت) على معظم مناطق المملكة ما بين انخفاض واضح وارتفاع ملحوظ، إذ بلغت في طريف 3 درجات، فيما وصلت في جيزان إلى 22.9 درجة.
وتوقع أستاذ الطقس والمناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند أن يشهد طقس المملكة اليوم حالة من الاستقرار على معظم المناطق.
وأشار إلى احتمالية هبوب رياح غربية متقلبة ونشطة، قد تثير بعض الغبار خاصة في المناطق المفتوحة على أجزاء من: تبوك وحائل والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.
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