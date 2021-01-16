أدناها في طريف.. المسند يوضح درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم بالمملكة

بلادي – الرياض :

سجلت درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم (السبت) على ‏معظم مناطق المملكة ما بين انخفاض واضح وارتفاع ملحوظ، ‏إذ بلغت في طريف 3 درجات، فيما وصلت في جيزان إلى ‏‏22.9 درجة.‏

وتوقع أستاذ الطقس والمناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله ‏المسند أن يشهد طقس المملكة اليوم حالة من الاستقرار على ‏معظم المناطق.‏

وأشار إلى احتمالية هبوب رياح غربية متقلبة ونشطة، قد تثير ‏بعض الغبار خاصة في المناطق المفتوحة على أجزاء من: ‏تبوك وحائل والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.