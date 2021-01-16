إنشاء شركة عملاقة للنخيل.. “البيئة ” تبحث مع “غرفة حائل” مقترحات لخدمة المزارعين وتسويق منتجاتهم

بلادي – الرياض :

عقد الفريق المكلف من وزير البيئة والمياه والزراعة اجتماعاً مع اللجنة الزراعية بغرفة حائل، لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تعترض المزارعين بمنطقة حائل.

وتم خلال الاجتماع بحث مقترح بإنشاء شركة زراعية عملاقة للنخيل؛ تُعنى بتصنيع التمور وجميع منتجات النخيل، والعمل على تسويقها خارج المملكة، إلى جانب رفع إنتاج المملكة من القمح إلى 1.7 مليون طن من خلال رفع سعر الشراء إلى 200 ريال للطن.

وشدد الاجتماع على ضرورة أن يلتزم المزارع بترشيد استهلاك المياه سنوياً، ليكون في حدود 5500 متر مكعب للهكتار، وعدم زراعة أي محصول صيفي بعد القمح أو الشعير ليكون على حساب الأعلاف.

وتطرق لإمكانية إنشاء محجر زراعي بمطار حائل لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية من تمور وغيرها، بالإضافة إلى توفير مقر لتنظيم المهرجانات الزراعية، وإنشاء شركات لتسويق منتجات المزارعين.