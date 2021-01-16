3 أفلام يومياً.. فيصل بن عيّاف يكشف عن تنظيم فعالية سينما السيارات بالرياض

بلادي – الرياض :

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تنظيم فعالية سينما السيارات “وميض الرياض” هذا الأسبوع، لتقديم تجربة فريدة لسينما السيارات ودعم الخيارات الترفيهية لسكان العاصمة وزوارها.

وأوضح أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أن الفعالية تتضمن عرض 3 أفلام سينمائية يوميًا ما بين عربية وعالميّة، ويتسع الموقع لأكثر من 150 مركبة في العرض الواحد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “طرفة عين” وشركة “موفي السعودية”.

وأبان أن الفعالية تراعي خصوصيّة المرتادين، وتتيح لهم الاستماع للمؤثرات الصوتية عبر نظام مرتبط بسماعات المركبات، إضافة إلى توفر منطقة مخصصة لعربات الأطعمة لتقديم الخدمات للزوار عبر تطبيقات إلكترونية دون الحاجة إلى النزول من المركبة.

وأشار إلى أنها ستوضح آلية حجز تذاكر الفعالية، والتي ستأتي بفئات متعددة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وتحقيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والتعقيم المستمر بعد نهاية كل عرض.