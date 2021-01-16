الأمير تركي بن هذلول يتلقى الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”

بلادي – الرياض : تلقى نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد. وأعرب الأمير تركي عقب تلقيه اللقاح أمس (الجمعة)، عن شكره وتقديره لقيادة المملكة، لحرصها واهتمامها بصحة المواطنين والمقيمين في المملكة، متمنياً السلامة للجميع. وكانت وزارة الصحة قد بدأت منتصف الشهر الماضي المرحلة الأولى من خطة التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال استهداف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالفيروس.

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