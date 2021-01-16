نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة للتوظيف للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف النيابة العامة، اعلنت منظومة التوظيف الالكتروني جدارة عن توافر عدد من الوظائف الخالية في النيابة العامة والتي تبلغ اجمالي هذه الوظائف 671 وظيفة للرجال والنساء في جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كافة تفاصيل التقديم من حيث الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ورابط التسجيل وكيفية التسجيل .. الخ.

طريقة التقديم في وظائف النيابة العامة 1442 عبر جدارة:

تقوم بتسجيل الدخول للموقع الرسمي لجدارة ثم اختيار القائمة الرئيسية.

ثم تختار ايقونة الأعلانات الوظيفية، وسوف تظهر لك جميع الاعلانات الوظيفية المتاحة.

أختار الوظيفة المراد التقديم لها.

قم بملء البيانات المطلوبة.

رفع شهادات التخرج والوثائق المطلوبة.

النقر على زر الاقرار والتعهد بان جميع المعلومات سليمة.

ثم الضغط على ارسال.

منظومة التوظيف الالكتروني جدارة1442:

يجب على كل مواطن ومواطنة في المملكة العربية السعودية التسجيل في موقع التوظيف الالكتروني جدارة حتى يتمكن من معرفة الوظائف المتاحة والتقديم لها وفيما يلي خطوات التسجيل في موقع جدارة الالكتروني:

الدخول على موقع جدارة للتوظيف.

ثم الضغط على ايقونة بدء الخدمة

قم بالضغط على ايقونة تسجيل جديد

ثم كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد وتحديد الجنس.

ثم كتابة رمز التحقق.

وبهذا يكون لديك حساب على موقع جدارة.

شروط التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة :