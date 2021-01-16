نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن العنوان الوطني الخاص بي برقم الهوية وطريقة طباعته في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية يعتبر من أهم الخدمات الإلكترونية، والمستحدثة في المملكة العربية السعودية، والتي تسهل بها الحكومة على المواطنين، وتُمكنهم من التعرف على أماكنهم، أينما كانوا، وحيثما وجدوا، وبالتالي يتم تسهيل كافة الإجراءات الرسمية، ويمكن تسجيل العنوان الوطني للأفراد وللشركات أيضًا بسهولة من خلال الإنترنت، بالإضافة إلى طباعة العنوان الوطني الخاص بي والتعديل عليه.

الاستعلام عن العنوان الوطني الخاص بي

ويمكن بطريقة سهلة الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية الوطنية وذلك عبر اتباع الطريقة التالية:

عليك أولًا الدخول إلى موقع العنوان الوطني الإلكتروني.

ثم كتابة البيانات المطلوبة، التي تتمثل في رقم الهوية ورقم الهاتف.

ومن ثم نقوم بالنقر على التحقق، حتى يتم معرفة إن كنت مسجلًا أو لا.

وسيتم أيضًا توضيح كافة البيانات، المسجلة من خلال العنوان الوطني الخاص بك.

طريقة طباعة العنوان الوطني الخاص بي

والجدير بالذكر أن الموقع الرسمي للعنوان الوطني يوفر لك إمكانية طباعة العنوان الوطني، فعند الاستعلام، وإظهار البيانات، يمكن النقر على تبويب طباعة، حتى تقوم بالحصول عليها ورقيًا، والاستفادة منها متى ما احتجت إلى ذلك.

طريقة إضافة أفراد في العنوان الوطني

ويمكن أن تقوم بإضافة أفراد إلى العنوان الوطني إلكترونيًا بطريقة سهلة، كما تستطيع التحكم في الأفراد الذين قد تم إضافتهم من قبل، بالحذف أو التعديل من خلال موقع العنوان الوطني، والذي يُمكنك عقب الدخول إليه من النقر على تبويب إضافة أفراد، ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة بالتفصيل، والتي تخص الفرد.

ثم بعد ذلك علينا أن نقوم بإضافة العنوان، والنقر على تبويب حفظ في النهاية، حتى يتم حفظ المعلومات المُدخلة إلى الموقع، ويتم إضافة الفرد.

هل يمكن تعديل العنوان الوطني إلكترونيًا؟

وهناك العديد من الأسئلة الرائجة حول العنوان الوطني أو تغيير العنوان الوطني إلكترونيًا، وبالفعل يمكن أن يتم تغيير العنوان الوطني من خلال الإنترنت، وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع، ثم تحديد موقعك، وكتابة العنوان المستبدل، ومن ثم حفظ البيانات الجديدة من خلال الموقع، وبعدها سيكون الموقع الجديد المُدخل قيد القبول، والاستبدال.