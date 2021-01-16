نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل العنوان الوطني للأفراد وقطاع الأعمال من البريد السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي أصبح من الضروريات التي ينبغي أن تتم في المملكة العربية السعودية، وحرصًا من الحكومة السعودية، والمتمثلة في البريد، طرحت خدمات إلكترونية متعددة، من بينها التسجيل في العنوان الوطني بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن العنوان الوطني بالتفصيل لأي فرد مقيم كان، أو مواطن سعودي، بالإضافة إلى التعديل عليه، ومن ثم إدارة العنوان الوطني ويمكن للأفراد التسجيل بدون سداد أي رسوم، والحصول على جميع الامتيازات التي يوفرها لهم البريد السعودي.

ما هو العنوان الوطني

ويعتبر العنوان الوطني آلية جديدة من الآليات التي وفرتها المملكة العربية السعودية، من أجل تنظيم كافة الأعمال، وتحسين كافة الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، بالإضافة التعرف على مقياس الكثافة السكانية، وتطوير البنية التحتية، وغيرها من المميزات التي نتجت عن تدشين العنوان الوطني من البريد السعودي.

ولقد أصبح التسجيل في العنوان الوطني متاح من خلال الإنترنت، وذلك من خلال موقع العنوان الوطني، بالطريقة التالية:

تسجيل العنوان الوطني إلكترونيًا

عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبريد السعودي.

قم بتسجيل حساب جديد، وأدخل كافة المعلومات المطلوبة من بينها رقم الهوية الوطنية في حال كان المتقدم سعودي وفي حال كان وافدًا، يمكن التسجيل بالإقامة.

ومن ثم نقوم باختيار تسجيل الأفراد، وإدخال البيانات الشخصية، وينبغي التأكد والتدقيق في صحتها.

ثم بعد ذلك نقوم بكتابة رقم الجوال، حتى تحصل على رقم التحقق، وقم بكتابة الرمز الذي يصل إليك.

ومن ثم نقوم بالنقر على تبويب إرسال.

طريقة تسجيل العنوان الوطني لقطاع الأعمال

عند زيارة الموقع الإلكتروني للبريد السعودي، سيكون لديك خيار التسجيل للأفراد والتسجيل لقطاع الأعمال، فإن كانت رغبتك في تسجيل قطاع الأعمال، قم بالنقر عليه، ومن ثم إدخال البيانات كاملة بشكل صحيح، ثم النقر على إرسال، وستظهر لك رسالة، أنه قد تم التسجيل بنجاح.

طريقة التعديل على العنوان الوطني

وبعد الانتهاء من التسجيل، وعند تغيير العنوان الوطني، فقم بالدخول إلى موقع العنوان الوطني ومن ثم قم بإجراء التعديلات التي ترغب في إدخالها من جديد، وعقب الانتهاء يرجى النقر على تبويب حفظ، حتى يتم تسجيل العنوان الوطني الجديد الذي قمت بإدخاله بديلًا للعنوان السابق.