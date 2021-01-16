بدعم من وزارة التعليم.. أول لقاح سعودي ضد فيروس كورونا تتوصل له جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

دوت الخليج _جواهر محمد _الدمام
نجح فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمنطقة الشرقية – الدمام بالتوصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا COVID-19
بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، حيث تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.
وعن الدراسة البحثية ذكرت الدكتورة إيمان المنصور ( استاذ مساعد) وهي حاصلة على الدكتوراه في الهندسة الطبية الحيوية والتقنية الحيوية من جامعة ماساشوستس.
أنه تم تطوير لقاح سارس-كوف-٢، المسبب لكوفيد-١٩، باستخدام تقنية لقاحات الحمض النووي pDNA توفر لقاحات DNA عدة مزايا، منها قدرتها على تحفيز المناعة الخلطية والخلوية، وكذلك سهولة نقلها وتخزينها، واستقرارها العالي، إذ لا يتطلب نقله تحت درجة حرارة منخفضة جدا.
مشيرة د.المنصور أن اللقاح مكون من تصنيع تسلسل جيني محسن للبروتين الشوكي S للفايروس بتركيبات مختلفة، حيث يتم إعطاء اللقاح للجسم لنسخ و وبناء بروتين S داخل الخلايا، والذي بدوره يحفز الجسم لإنتاج مناعة خاصة بالمستضد S ، كما أظهرت الدراسة القبل سريرية انتاج الأجسام المضادة والأجسام المضادة المحييدة ضد المستضد S، اضافة إلى انتاج السيتوكين كمؤشر للمناعة الخلوية.
مؤكدة بأن هذه الدراسة تعتبر ضمن أحد المشاريع الاستراتيجية والأبحاث العلمية المدعومة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المدعومة من ان وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم.
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