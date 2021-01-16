جدول الحصص الاسبوعي للمرحلة الابتدائية 1442 الفصل الدراسي الثاني

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عمر شويل - جدة جدول الحصص الاسبوعي للمرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني من أكثر الأمور التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور؛ نظرًا لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد على منصة مدرستي التعليمية ومايكروسوفت تيمز يسعى جميع الطلاب في الحصول على الجدول الرسمي؛ مع بدء الدراسة يوم 1443/06/13.

جدول الحصص الاسبوعي للمرحلة الإبتدائية 1442

تتم الحصص إلكترونيًا على مايكروسوفت تيمز في جميع المراحل الدراسية، أما عن المرحلة الابتدائية تبدأ الساعة الثانية مساءًا وتستمر إلى نهاية اليوم الدراسي علمًا بأن النظام جاري لمدة سبعة أسابيع ويتم التقييم على الدراسة والحضور والأنشطة وأيضًا الاختبار النهائي، والجدول طبقًا لـ وزارة التعليم السعودية كما يلي:

جدول الصف الاول الابتدائي (عام: تحفيظ) الأسبوع الثاني كما يلي:

جدول الحصص الصف الثاني الابتدائي (عام/ تحفيظ) الاسبوع الثاني كما يلي:

جدول الحصص الصف الثالث الابتدائي (عام/ تحفيظ) الاسبوع الثاني كما يلي:

جدول الحصص الصف الرابع الابتدائي (عام/ تحفيظ) الاسبوع الثاني كما يلي:

جدول الحصص الصف الخامس الابتدائي (عام/ تحفيظ) الاسبوع الثاني كما يلي:

جدول الحصص الصف السادس الابتدائي (عام/ تحفيظ) الاسبوع الثاني كما يلي:

إن جدول الحصص الاسبوعي للمرحلة الابتدائية 1442 هام جدًا؛ لذلك يُرجى حفظ الصورة للاطلاع عليها يوميًا خاصةً مع اهتمام المملكة الكبير على استمرار العملية الدراسية في السعودية مع الظروف الوبائية التي تمر بها البلاد، مع العلم بأن قنوات عين التعليمية مُتاحة للشرح المناهج الإلكترونية بجانب منصة مدرستي.