نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض المدينة السعودية من 13 إلى 19 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض المدينة السعودية من 13 حتى 19 يناير 2021، تعد منتجات و عروض نستو المدينة السعودية هي من أهم الشركات التي تقدم العروض على أنواع الأطعمة جميعها ومستلزمات المطبخ، وأيضًا عروض المدينة السعودية الأسبوعية تقوم بتقديم أقوى الخصومات وأفضل التخفيضات، وخصومات المدينة السعودية قد تستمر إلى أكثر من أسبوع وحتى نفاذ الكمية، أو يمكن أن تستمر العروض إلى حين نفاذ الكمية الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية. عروض المدينة السعودية لبعض الأطعمة سعر السكر الناعم هو 19.95 ريال سعودي.

سعر كيلو اللوز هو 20 ريال سعودي.

سعر نور زيت عباد الشمس هو 28.95 ريال سعودي.

سعر النوتيلا 750 جم هو 22.75 ريال سعودي.

سعر كيلو الأرز البسمتي هو 29.95 ريال سعودي.

سعر علبة النسكافيه 3*1 هو 26.95 ريال سعودي. عروض اللحوم والأسماك سعر كيلو السمك السردين هو 5.95 ريال سعودي.

سعر كيلو سمك التونة هو 9.59 ريال سعودي.

سعر كيلو سمك باغا صغير هو 5.95 ريال سعودي.

سعر كيلو السمك البلطي الصغير هو 9.95 ريال سعودي.

سعر كيلو كبدة الغنم هو 18.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم بقري بدون عظم هو 29.95 ريال سعودي.

سعر كيلو كبدة بقري هو 18.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم بقري مفروم هو 18.95 ريال سعودي. سعر كيلو السمك الماكريل هو 7.95 ريال سعودي.

سعر سمك مولان صغير هو 6.95 ريال سعودي.

سعر لحم بقري هو 21.95 ريال سعودي.

سعر لحم غنم نعيمي هو 20.95 ريال سعودي. أسعار الفواكه والخضروات سعر كيلو التفاح هو 4.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الطماطم هو 1.95 ريال سعودي. سعر كيلو الموز هو 3.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الليمون هو 4.95 ريال سعودي.

سعر كيلو البرتقال هو 2.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الرمان هو 3.95 ريال سعودي.

سعر كيلو يام سوران هو 3.95 ريال سعودي.

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