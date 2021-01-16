شروط وخطوات التقديم في مكافحة المخدرات للنساء 1442

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عمر شويل - جدة التقديم في مكافحة المخدرات للنساء 1442 تعد واحدة من ضمن الوظائف الهامة التي تبحث عنها الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل معرفة الشروط الخاصة بالتقديم وأيضاً طريقة التقديم في هذه الوظيفة وذلك من بعد ما قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن تلك الوظائف.

مكافحة المخدرات للنساء 1442

قامت القيادة العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف للنساء في المملكة للعمل في مختلف فروع القيادة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تعزيز القوات الخاصة بمكافحة تعاطي وإدمان المخدرات وأيضاً منع الاتجار فيها في المملكة ومحاربة كل من يقوم بعمليات البيع والشراء لهذه المواد التي تدمر المجتمع.

شروط قوات مكافحة المخدرات

وضعت مديرية مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر للتقديم في هذه الوظائف حيث جاءت هذه الشروط في النحو التالي:

يجب أن تكون المتقدمة للوظائف مواطنة سعودية الجنسية.

يجب أن تكون قد ولدت وتربت داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط أن تكون حصلت علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ينبغي أن تكون من ذو السمعة الحسنة.

عدم الحكم عليها في أي من القضايا العسكرية.

لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم.

يشترط تناسب الطول مع الوزن عند التقديم في هذه الوظائف.

يجب أن لا تكون قد تم تعينها وفصلها من قبل في الوظائف العسكرية.

عدم إصابتها بأي من الأمراض المعدية.

تتمتع بمستوي لياقة بدنية متوسط.

لا يقل عمرها عن 25 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

طريقة التقديم في مكافحة المخدرات للنساء 1442

يتم التقديم في هذه الوظائف إلكترونياً عن طريق اتباع قائمة الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية: