نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي الجديد لتسجيل دخول الطالب والمعلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي الجديد يعتبر واحد من ضمن أهم الأشياء التي يقوم بالبحث عنها علي الشبكة العنكبوتية الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل القيام بعملية الدخول إلي هذه المنصة والتي سيقام عليها الدروس التعليمية في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي وأيضاً من المتوقع إن يتم إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني علي المنصة.

رابط منصة مدرستي الجديد

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعملية اعتماد التعليم في الفصل الدراسي الثاني عن طريق تقنية التعليم عن بعد والتي ستكون علي منصة مدرستي التعليمية وذلك للحفاظ علي سلامة الطلاب من انتشار فيروس كورونا فيما بينهم، وقد عملت الوزارة في إجازة نصف العام علي عملية تحديث المنصة وأيضاً إضافة لها العديد من المميزات، وتمكن هذه المنصة الطالب من التواصل مع المعلم عن طريق الأدوات الموجودة بداخلها.

طريقة حضور الحصص في مدرستي

يجب علي الطالب بأن يقوم يومياً بحضور الحصص الدراسية وذلك من أجل الحصول علي درجات الحضور والغياب وأيضاً الاستفادة من الدروس التعليمية ويتم الحضور عن طريق الأتي:

الذهاب إلي منصة مدرستي علي الشبكة العنكبوتية.

يكتب الطالب أسم المستخدم ثم رقم السر للتسجيل في حسابة.

يقوم الطالب بالضغط علي القائمة الجانبية.

بعد ذلك يختار الطالب من القائمة جدول الحصص.

بعد ذلك يقوم باختيار الحصة التي جاء موعدها.

يقوم الطالب بالضغط علي زر تسجيل الحضور.

بعد ذلك يتم إثبات حضور الطالب في الحصة.

يتم تكرر نفس الخطوات السابقة مع مختلف الحصص الدراسية.

رابط منصة مدرستي الجديد

قامت وزارة التعليم بعملية تحديث تلك المنصة وإنشاء رابط جديد لها قامت بنشرة علي الشبكة العنكبوتية حتي يتمكن الطلاب من الدخول لها ويستطيع الطالب تسجيل الدخول في حسابة في منصة مدرستي عبر الأتي: