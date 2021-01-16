رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول schools.madrasati.sa

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عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي تسجيل دخول هو مايبحث عنه الطلاب والمعلمون في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، حيث أنها ساعات قليلة ويبدأ الفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة العربية السعودية، فمن المقرر أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بعد في المملكة، حيث تقدم المنصة الالكترونية الدروس التعليمية وغيرها من الأنشطة الدراسية لكافة الطلاب من خلال الفصول الافتراضية وأداء الاختبارات وغيرها من الأنشطة التفاعلية التي تتم من خلال المنصة.

منصة مدرستي

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أكدت في بيان لها أن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1442 سيبدأ من خلال منصة مدرستي الالكترونية، ويستمر بشكل مبدئي حتى الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني، حيث اعتمدت الوزارة منذ بداية العام الدراسي الحالي 1442 الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي، والتي توفر كافة مايتعلق بالعملية التعليمية للطلاب والمعلمين وغيرهم من منسوبي التعليم.

المنصة منصة مدرستي

وتتيح منصة مدرستي التعليمية أدوات التواصل الخاصة بها والخاصة بالطلاب والمعلمين، كما أنها توفر الواجبات والاختبارات الالكترونية، وحضور الدروس من خلال الفصول الدراسية، حيث تقوم المنصة باستقبال أكثر من ستة مليون طالب وطالبة، وأكثر من نصف مليون معلم ومعلمة في وقت واحد، بالإضافة إلى العديد من منسوبي التعليم ممن يتابعون العلمية التعليمية ويشرفون عليها سواء من مشرفي الوزارة، أو قائدي المدارس، وغيرهم.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

ومن أجل تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية فكل ماعليكم هو زيارة رابط منصة مدرستي على الانترنت من خلال الدخول إلى موقع منصة مدرستي وهو schools.madrasati.sa ومن ثم يقوم الطالب أو المعلم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم البدء في القيام بأنشطة اليوم الدراسي والدخول إلى الفصول الدراسية للتفاعل مع زملاء الفصل والاستماع إلى شرح المعلم.