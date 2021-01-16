نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الرياض والخدمات التي يقدمها وطريقة التسجيل في تطبيق بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الرياض والخدمات التي يقدمها وطريقة التسجيل في تطبيق بنك الرياض، حيث يعتبر بنك الرياض من أكبر وأهم البنوك وأشهرها في المملكة العربية السعودية، كما يعتبر من أكبر المؤسسات المالية داخل الشرق الأوسط، ويتميز بنك الرياض بتقديمه للعديد من الخدمات المميزة للعملاء وجميع الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائه، كما إنه يقدم التمويل المادي لعدد من المشروعات المختلفة، وبحثا من بنك الرياض لتقديم الخدمات لعملائه وتوفير الوقت والمجهود لديهم قام بتقديم تطبيق بنك الرياض لتقديم الراحة لعملائه، واليوم سنقدم لكم الخدمات التي يقدمها وطرق التسجيل بها .

خدمات تطبيق بنك الرياض التي يقدمها لعملائه

عندما يقوم العميل بتحميل تطبيق بنك الرياض فإنه يتمتع بالعديد من الخدمات التي يقدمها البنك له عن طريق هذا التطبيق، حيث يعتبر تطبيق بنك الرياض مؤسسة متكاملة يحملها العميل معه، تقدم له العديد من الخدمات في أي وقت وأي مكان دون الحاجة لبذل المجهود، وأهم هذه الخدمات هي :

يتميز التطبيق بوجود به كل المعلومات الخاصة بالعميل وحسابه.

ويستطيع العميل مشاركة رقم الحساب من خلال التطبيق .

ويتمكن العميل أيضا من مشاركة الآيبان من خلال التطبيق .

ويستطيع مشاركة السويفت كود أيضا .

ويمكن للتطبيق تقديم كشف حساب وبسرعة .

يتم عمل البطاقات من خلال التطبيق أيضا.

تستطيع إصدار بطاقة ائتمان وطلب دفتر شيكات عبر التطبيق.

تتمكن من تسديد جميع الفواتير عبر التطبيق .

وتستطيع التحم في بطاقة الائتمان من التطبيق .

ومن هذا المقال تستطيع معرفة فتح حساب ثاني ببنك الراجحي

كيفية التسجيل في التطبيق

حتي يستطيع العميل التسجيل في التطبيق عليه القيام بالخطوات الأتية :

أولا ينبغي علي العميل تحميل تطبيق بنك الرياض علي هاتفة المحمول.

وبعدها عليه الضغط علي مستخدم جديد أو فتح حساب .

ثم عليه كتابة رقم الإقامة الخاصة به أو رقم الهوية .

ثم يقوم بتحديد نوع البطاقة التي يرغب في استعمالها .

وبعدها يقوم بكتابة الرقم السري للبطاقة .

ويجب عليه تسجيل البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح .

وينبغي توثيق البيانات الشخصية عبر حساب نظام أبشر .

ثم يجب كتابة الرقم السري والتأكيد عليه .

وينبغي قرأة الشروط والأحكام جيدا والموافقة عليها .

وبذلك يكون تمت عملية التسجيل بنجاح .

مميزات تحميل تطبيق بنك الرياض

من أهم المميزات الاستخدام في أي وقت وأي مكان .

يتميز التطبيق بالبصمة .

يدعم التطبيق جميع الأجهزة اللوحية .

ويدعم الساعة الذكية .

تستطيع تحديث المعلومات عبر التطبيق .

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