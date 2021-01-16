طرق التواصل مع الديوان الملكي وأرقام الهاتف الخاصة بالديوان خطوات التسجيل في تواصل الديوان

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عمر شويل - جدة طرق التواصل مع الديوان الملكي وأرقام الهاتف الخاصة بالديوان، يقوم بالبحث عنها العديد من المقيمين والوافدين بكافة أنحاء السعودية، كما أن التواصل مع الديوان الملكي يعد من المكتب التنفيذي للملك سلمان بن عبد العزيز بعمل مجموعة من المستندات التي يكون من ضمنها التواصل بين الشركات الحكومية وكافة ما يرتبط بالشؤون الدينية والاستشارية لجميع العلاقات الدولية والداخلية بالإضافة إلى تنظيم بروتوكولات الاستقبال، ويكون الجانب المهم بالنسبة إلى المواطنين هو دور الديوان الملكي لاستقبال برقيات المواطنين مع تلبية جميع احتياجاتهم.

طرق التواصل مع الديوان الملكي وأرقام الهاتف الخاصة بالديوان

قد منح الديوان الملكي السعودي فرصة عظيمة لكافة المواطنين داخل السعودية تشمل تقديمهم بطلب رسمي للتواصل مع الديوان الملكي السعودي لكي يساعدهم بأـن يحصلون على العديد من الخدمات المقدمة من قبل الديوان والتي تشمل المساعدات المادية أو سداد الديون أو العلاج بخارج البلاد وغيرها من الخدمات، ولكن يبحث المواطنين كثيراً عن أفضل طرق التواصل مع الديوان الملكي فيمكن للجميع التواصل عبر الرقم الخاص بالديوان 8004000000، والرقم الموحد الخاص بخارج السعودية 920030003.

كما من الممكن أن يتم التواصل مع الديوان عبر العنوان البريدي الخاص به، حيث من الممكن أن يتم إرسال برقية للديوان الملكي ومراسلته من خلال إرسالها لعنوان البريد الالكتروني الخاص بالديوان الملكي، ويتم كتابة الديوان الملكي بخانة مرسل إلى ويجب في أسفل العنوان القيام بكتابة إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين وملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

أنواع البرقيات التي ترسل للديوان الملكي

يوجد أنواع عديدة من البرقيات التي يتم إرسالها إلى الديوان الملكي ومعزمها يضمن طلبات الحصول على العلاج أو التهنئة والتعزية ومبايعة ولاة الأمر، كما أن بعضها يكون عبارة عن برقيات لأمور مختلفة وشكاوي متنوعة، وبرقيات لإيقاف القصاص الحق العام، والبرقيات العاجلة والبرقيات الحكومية والإدارية.

كما أن الديون الملكي السعودي يعمل على تقديم بعض من المنح مثل منح الأراضي والمنح المالية بكثير من الأنواع، والمنح الدراسية وأيضاً يقوم بتقديم منح خاصة بشهداء الواجب الوطني ومنح لذوي الاحتياجات الخاصة، وكثير من المنح التي يحصل عليها المواطنين من الديوان الملكي السعودي.