جزيرة الغرام .. الكاتبة / فاطمة روزي

حينما يدنوا شفق المغيب بالترانيم، ويبدأ السكون المهيب ينثر أصوات الغيم، أبحث عن الطبيب بين سحاب أشواق النسيم، وأمطار الوجد المثير، فأنت الدواء في كؤوس أعاقرها ليبقى عودي ويستقيم، ففي محراب حبك الفريد أقمتُ صلاة عشقنا الوحيد في جنة النعيم، ها أنا أصول وأجول بين أزقة فؤادك وستائر حناياك لأسرق عطر أنفاسك ثم أهيم ..

عزفتك حباً أبدياً على أوتار قلبي، وغنيتك عشقاً سرمدياً على قيثارة نبضي الندية، فأنتَ وحدك يا أجمل أقداري أجدتَ العزف البديع على هزع قيثارتي المخملية، وبرعت بعزف الناي على عناقيد مضغتي السوسنية، أسمعتَ بالأحلام المستحيلة والأمنيات البعيدة ..؟ إنها تشبهك كثيراً أيها المياس بل كأنها أنتَ يا سحراً فتك بهدوء روح الغزلية ..

لنرحل سوياً إلى جزيرة الغرام يخضبنا ليل يزمجر بالحنين، يزملنا نهار مكبل بأصفاد العناق، سأفرش لكَ أيامي سجادة خشوع اللهفة، أتغلغل بصلوات اللطف، أرتل نشوة التعبد في سكرة جمر غرامك المتأججة، فترفرف روحي الثملة بعد سنين عجاف بجدائل عطفك الوردية، وبنمير شعوذة شهدك المذاب هطولاً في ساحة الكهان، لتبقى أنتَ وحدك فقط سحري ذو الرداء المتمرد بجنون الهيام ..

نبضة :

حينما أقبل يدك وألمسها برجفة دفء الأنغام .. أرتشف منكَ كأساً ثملاً من حنان الغرام ..