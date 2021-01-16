نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية 1442 من خلال موقع وزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية 1442 من خلال موقع وزارة الداخلية يهتم العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية والمقيمين أيضا بمعرفة الخطوات الصحيحة التي تساعدهم للاستعلام عن تأمين السيارة أو يقوم بإصدار تراخيص جديدة للمركبة، حيث تهتم إدارة الجوازات في الفترة الأخيرة إلى تسهيل إمكانية الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية

خطوات سهلة من خلال تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، وبالتالي يمكن للمقيم أو المواطن السعودي الاستعلام عنها بكل سهولة، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم بشكل تفصيلي على الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية.

الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية وهي كالآتي

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية والضغط على الاستعلام عن صلاحية السيارات ثم اختيار الخدمات الخاصة بالمركبات بعد ذلك يتم الضغط على الاستعلامات الالكترونية، بعد ذلك تقوم بالضغط على صلاحية التأمين على المركبات تضيف رقم الهوية بعد ذلك تبدأ بكتابة رقم اللوحة والرمز المرئي، وفي الخطوة التالية تقوم بالضغط على عرض التفاصيل وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلق بصلاحية السيارة موعد التجديد وموعد انتهائها.

الاستعلام عن تأمين السيارة من خلال موقع وزارة الداخلية

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكتروني من خلال وزارة الداخلية ثم تقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية وتحديد تأمين المركبة وتضيف جميع المعلومات التي تتعلق بالسيارة ثم تضيف رقم الهوية أو رقم اللوحة وبعد الانتهاء من هذه الخطوة نقوم بالضغط على كلمة استعلام.

وثيقة التأمين على السيارة

يعتبر التأمين على السيارة من أكثر الأمور الهامة التي ينبغي على كل مواطن أن يتأكد من صلاحياتها حيث أوضحت إدارة المرور السعودي أنه يجب التأكد من سريان التأمين على السيارة لتجنب فرض الغرامات المالية التي قامت في تحديدها وزارة الداخلية بالمملكة السعودية قبل ذلك، وبالتالي عند حمل الوثيقة أو انتهاءها يتسبب فى فرض غرامة مالية على صاحب السيارة وتبدأ من 100 ريال سعودي حتى 150 ريال سعودي.