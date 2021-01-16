“الصحة” تستعرض في مؤتمر غداً الأوضاع العالمية وأبرز المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا

بلادي – الرياض :

يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، غدا الأحد، عدداً من الموضوعات حول مستجدات فيروس “كورونا” كوفيد 19؛ خلال المؤتمر الصحفي الدوري.

وقالت وزارة الصحة إن المؤتمر سيتناول الأوضاع العالمية وأبرز المؤشرات الوبائية بالمملكة، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة حول الفيروس، وإحصائيات ومستجدات اللقاح.

ودعت إلى المشاركة بطرح أسئلة الراغبين واستفساراتهم في المؤتمر الصحفي، عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_ الصحفي، في “تويتر”.