“سكني” يستعرض أبرز إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وينشر تحديثات البناء في 60 مشروعاً

بلادي – الرياض :

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تقريره الأول للعام 2021 متضمناً أبرز إنجازات البرنامج خلال العام الماضي 2020، وتحديثات البناء في 60 مشروعاً تحت الإنشاء.

وأظهر التقرير استفادة أكثر من 34 ألف أسرة خلال شهر ديسمبر الماضي، بينها 15,5 ألف أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي قدمها البرنامج خلال العام الماضي إلى أكثر من 390 ألف أسرة.

وأوضح التقرير أن 138,3 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي.

وأضاف أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة عن المسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغ 407,4 ألف شهادة لجميع المستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وغيرهما، وذلك بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

واستعرض التقرير تحديثات أعمال البناء في 60 مشروعاً يجري تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من القطاع الخاص لتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس حول مدن المملكة، ضمن 93 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 141 ألف وحدة تم طرحها عبر المنصة وتطبيق “سكني”.

ولفت إلى أن المشاريع السكنية الجاهزة بلغ عددها 42 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، وتمتاز بجاهزيتها للسكن واكتمال البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات التي يتيح موقع وتطبيق “سكني” اختيارها وحجزها بشكل إلكتروني ميسر ضمن 217 مخططاً سكنياً توفر 178,4 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج “سكني”.