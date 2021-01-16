ولي العهد يبحث هاتفياً مستجدات الأوضاع في المنطقة مع رئيس فرنسا

بلادي – الرياض :

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك، كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.