وفاة الإعلامي فهد الحمود

بلادي – الرياض :

نعت وزارة الإعلام المذيع والإعلامي المخضرم فهد الحمود، الذي وافته المنية اليوم السبت، داعيةً له بالرحمة والمغفرة.

ومن المقرر أن يُصلى على الفقيد، بحسب ما أعلنه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون سابقا عبدالرحمن الهزاع، غدا الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، وسيكون العزاء في المقبرة فقط.

وعمل الراحل سنوات طويلة في مجالي الصحافة والتلفزيون، حيث عمل مقدما للعديد من البرامج على التليفزيون السعودي، وهو من الجيل الأول للتليفزيون السعودي.