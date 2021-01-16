متحدث التعليم الجامعي يوضح الإجراءات الوقائية المتخذة في الجامعات وخاصة الدراسة العملية

بلادي – الرياض :

أوضح متحدث وزارة التعليم للتعليم الجامعي طارق الأحمري الإجراءات التي قامت بها الجامعات لبدء الفصل الدراسي الثاني غدا الأحد، خاصة في قاعات الدراسة العملية.

وأضاف أنه يتم تقسيم الشعب والمقررات على فترات مختلفة ومتباعدة لعدم تواجد أعداد كبيرة من الطلاب في القاعات الدراسية أو التدريبية، مع التعقيم لكل مرافق الجامعة وقياس الحرارة على البوابات لكي تكون بيئة الجامعة آمنة.

وقال إن الجامعات تعمل طبقا لصلاحيات مجالسها المعنية بتقدير الموقف والحالة، مع استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وإن هناك لجنة عليا برئاسة رئيس الجامعة ولجان أخرى، في كل جامعة، تعمل على ضمان سلامة الجميع.

وأشار إلى أن تجربة الدراسة عن بعد كانت ناجحة، مع الاستعداد لها منذ بدء الجائحة الذي تضمّن تفعيل خطط الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية ومشاركة الوزارة بالمباني والمستشفيات مع الجهود الوطنية الأخرى.

وبين أن الجامعات كانت بوابة لخدمة المجتمع، وهو ما حدث بجهود أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات في تجربة ناجحة وسط أزمة عالمية صعبة.