“شرطة الرياض”: القبض على تشكيل عصابي تورّط في تزوير التقارير الطبية والإجازات المرضية (فيديو)

بلادي – الرياض :
تمكنت شرطة الرياض من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص تورطوا في تزوير التقارير الطبية والإجازات المرضية بأختام مزورة منسوبة لمراكز طبية ومستشفيات عامة والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الشرطة أن المتهمين مواطن واثنان من الجنسية اليمنية، وآخران من الجنسيتين السودانية والسورية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، وقد اتخذوا وحدة سكنية في حي عريجه مقراً لارتكاب جرائمهم، وضُبطت بداخلها تقارير طبية مزورة ومطبوعات لوزارة الصحة ومبلغ مالي أكثر من 25 ألف ريال.
وأكدت أنه بعد مباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نُسب إليهم، وجرى إيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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