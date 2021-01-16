“فايزر” تكشف عن خطة للحد من تأخير تسليم لقاحات “كورونا”

بلادي – الرياض :
كشفت مجموعة فايزر، اليوم (السبت)، عن خطة للحد من مدة تأخير تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى أسبوع فقط.
وقالت الشركة إن الخطة ستسمح برفع قدرات التصنيع في أوروبا وزيادة إنتاج الجرعات، بعد تباطؤ تسليم الجرعات لمدة 4 أسابيع.
وأضافت: “سنعود إلى الجدول الزمني الأساسي لعمليات التسليم في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 25 يناير، مع زيادة عمليات التسليم بدءاً من 15 فبراير”.
وكانت “فايزر” قد أكدت أنها لن تتمكن من تسليم دول الاتحاد الأوروبي الكميات المتفق عليها أسبوعياً.
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