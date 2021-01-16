الإسفنجة الوردية د. جعفر الشنقيطي

هذا حواري وندائي من أعماقي لعزيزي المدخن أعرفه بنفسي وأشرح له معاناتي،

فلربما أخذته الرأفة بي وبنفسه ليتخذ قرارا شجاعا بالإقلاع عن الآفة .

أشكوا إليكم حالي ومعاناتي :

فأنا أعطيه الحياة وهو يعطيني الموت

أعطيه النقاء ويعطيني الشوائب

أعطيه الأكسجين ويعطيني أول اكسيد الكربون

أرمم المباني ويهدمها

أنظف المخلفات وأجمعها فيعيد هو رميها وبعثرتها

كل هذا لماذا ؟

من أجل (كيف) وتفريغ لضغوطات الحياة ؟

ما ذنبي يقتلني قتلا بطيئا ً؟

ما ذنبي أكون مُتَنفَّسَهُ باشعال الحريق والنار في أحشائي؟ ما ذنبي أصبَّحُ على رائحة لا أحبها؟

أبادره بالسعال الذي يزداد حدةً وكأنه صيحات استغاثة ، يزداد السعال و يصحبه البلغم ، تتألم الأضلاع وتشتكي من السعال المتكرر، تحتقن الشعب الهوائية وتختنق ، ومع ذلك يزداد النهم والشره على السيجارة والنيكوتين ، فسيجارة واحدة بل بَكَتٌ واحد لم يعد يكفي !

ومع هذا فأنا في قلق وخوف دائم، فالسرطان باسمه المرعب لا يغيب عن مخيلتي ، زرعت الحساسات في كل مكان بداخلي ، توسلت للجهاز المناعي أن يكون أكثر حرصا ومتابعة لأي خلية ماردة يشك في أمرها، ليبادر بقتلها وإعدامها فورا من دون أن تأخذه شفقةٌ أو رحمةٌ، فخطر السرطان محدق ، ومع كل سيجارة حارقة تزداد الخطورة ؟!

يا ويلاتاه ماذا جنيت لأصلى هذا العذاب والجحيم؟

أي ذنب أذنبته؟

ما أنا إلا إسفنجة وردية مفعمةٌ بالحياة والنقاء ، في أحشائي شُعَب متفرعة كالشُّعب المرجانية في أعماق البحر ، بي حويصلات رقيقة جدا كالطفلة البرئية .

ما ذنبها بهذا الضباب الحار والسام ما ذنبها تموت اختناقاً واكتئابا؟

هي لا تريد شئيا سوى حياة هانئة آمنه لتؤدي وظيفتها الحيوية بإيصال غاز الحياة وطرد غاز ثاني أكسيد الكربون ، فالهواء فيه ما يكفيه من ملوثات عوادم السيارت وملوثات البيئة الأخرى .

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يا رباه متى يكون لي وله الخلاص والحياة ؟متى أعود وردية حمراء لا بنية مسودةً ملطخةًبالقطران ؟

متى استلذ بالهواء النقي الذي هو حياتي وحياته ؟

متى سيقرر يوم الإستقلال والنصر لنفسه على نفسه؟

وهو الرابح الأكبر بحفظ صحته ورئتيه وماله ؟

يا لظلم الإنسان القاسي لنفسه وصحته وبيئته !

رئة مدخن