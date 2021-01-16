نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدة المقطوعة : رابط التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة هي إحدى البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، والغرض من مقطوعة الضمان الاجتماعي هو مساعدة الأسر السعودية محدودة الدخل والفقيرة على تلبية احتياجاتها، ومساعدة الأسر الضمانية أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ويتم تقديم المقطوعة وفق قواعد معينة، تراعي الشفافية والموضوعية وعدم التحيز لأحد من المواطنين، وتعطى للحالات التي تحتاج المساعدات المادية وفق ظروفهم المعيشية ودخلهم الشهري وعدد أفراد الأسرة، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني بشرح الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة، ويستطيع كل مواطن التسجيل من خلال رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

قالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن أي مواطن سعودي يستطيع أن يحصل على المساعدة المقطوعة إذا توفرة فيه الشروط الآتية:-

لا تتجاوز مرتبات المتقدمين للحصول على المقطوعة الحد المانع للصرف. أن يكون المتقدم أو المتقدمة للحصول على المقطوعة سعودي أو سعودية الجنسية، وكذلك السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها. تمنح الإعانات المقطوعة مرة في السنة، لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، إذا لم يكن للمتقدم أي دخل ثابت آخر. وتمنح كل عامين لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، إذا كان المستفيدين لديهم دخل آخر ثابت. الحد الأعلى الذي يستطيع أن يحصل علية المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. يتم تحديد القيمة النقدية التي يحصل عليها كل مستفيد عن طريق تحديد الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة، وتحسب القيمة النقدية لمقطوعة الضمان الاجتماعي، من خلال قسمة الدخل على عدد أفراد أسرة الشخص المتقدم. لا يقل عمر المتقدم للحصول على إعانات الضمان الاجتماعي عن 35 عاماً، أثناء التقديم للحصول على إعانة وزارة الموارد البشرية. يستطيع كل مواطن الحصول على المساعدة المقطوعة، إذا كان راتبة الشهري لا يتخطى 3000 ريال سعودي وغير متزوج، أما إذا كان المتقدم للحصول على مقطوعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متزوج فيجب ألا يتخطى راتبة 8640 ريال سعودي. يستطيع أي مواطن سعودي من مستفيدي مقطوعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحصول على المساعدات المقطوعة مرة كل عام، بشرط مرور عام من تاريخ صرف الإعانات المقطوعة، وأن يكون من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. لا يكون لدى المتقدم للحصول على مساعدة وزارة الموارد البشرية أي أراضي زراعية أو أملاك عقارية. لا يكون لدى المستفيدين من إعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أي سجلات تجارية. تمنح المساعدة المقطوعة حسب أولوية التقديم عليها، في حالة توفر الشروط الخاصة بها في المتقدم للحصول عليها، حيث يتم وضعهم على قوائم انتظار المقطوعة، وبعد اختيار الأشخاص الذين يستحقون هذه الإعانات، يتم وضع القيمة النقدية في الحسابات البنكية للمستفيدين.

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية الفئات التي تستحق المساعدات المقطوعة وهم كما يلي:-

الأرامل ولديهم أطفال يعيلونهم.

المطلقات الذين ليس لديهم دخل شهري ثابت.

الشيوخ وأصحاب الحالات الخاصة من ذوي الإعاقة.

الفئات التي تستفيد من المعاشات الضمانية.

محدودي الدخل من أصحاب المعاش التقاعدي.

المستندات المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

تقديم صورة بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة للمواطنين السعوديين المتزوجين. أن يقدم الشخص الذي يرغب في الحصول على المساعدات المقطوعة ما يثبت أن محل إقامته موجود داخل نطاق مكتب الضمان الاجتماعي الذي يقدم فيه وأن يحضر صورة من عقد التمليك أو الإيجار أو فاتورة كهرباء أو مياه. أن يحضر إثبات بقيمة الدخل الشهري إذا كان موجود.

قام عدد من مواطني المملكة العربية السعودية، بمناشدة المسئولين عن المساعدة المقطوعة السعودية، بضرورة صرفها في أقرب وقت ممكن، لأن كثير من مستفيدي الضمان السعودي، تعينهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية.

قام الضمان الاجتماعي السعودي، بإيداع معاش الضمان في حسابات المواطنين السعوديين البنكية، كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع إعانات من أجل الغذاء، وإعانات غلاء المعيشة، ودعم تسديد جزء من فواتير الكهرباء.