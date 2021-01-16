نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل اولى ابتدائي 1443 نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل اولى ابتدائي 1443 تم تحديد موعده رسميًا من قبل وزارة التعليم السعودية مع الإشارة إلى مختلف الشروط المطلوبة حتى يتم تسجيل الدخول للطلاب، ويُشترط أن تتوفر الشروط في الطلاب قبل التقديم سواء كان بالنسبة إلى الطلاب السعوديين والوافدين أيضًا.

رابط تسجيل اولى ابتدائي 1443

إن أول موعد يمكن أن يتم به تسجيل الدخول للطلاب في الحادي والعشرين من شهر محرم 1443 هذا اليوم سوف يوافق 29 اغسطس 2021، ويتم التسجيل من قبل نظام نور وبالنسبة إلى أولياء الأمور الذين لم يقوموا بالتسجيل في هذا النظام فيمكنهم القيام بذلك والتسجيل.

حيث أن وزارة التعليم قد أتاحت أن يتم تسجيل حساب جديد، ويجب على أولياء الأمور السرعة في التسجيل حتى يحصل الطالب على مقعد له في المدرسة، ويُمكن التسجيل عبر رابط تسجيل اولى ابتدائي .

شروط تسجيل الطلاب في الصف الاول الابتدائي 1443

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفرّ في الطلاب وبناءً على ذلك يُمكن التقديم والمواقفة على طلب التقديم، سواء كان بالنسبة إلى الطلاب السعوديين أو الطلاب الغير سعوديين، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

بداية العام 1443 يجب أن يكون الطالب قد أتم ست سنوات.

بالنسبة إلى الطالب الذي يكون أقل من ست السنوات لا يزيد عن ثلاثة أشهر.

كذلك الأطفال الأقل من عمر 6 سنوات لابد من تقديم شهادة من قبل رياض الأطفال وتكون معتمدة من قبل الوزارة والتي تثبت أن الطفل قد التحق برياض الأطفال لمدة سنتين.

كذلك يجب أن يتم تقديم استمارة مع الطفل الذي لم يتم سن الـ 6 سنوات وهي استمارة نمائية تثبت أن الطفل لديه بعض المهارات.

أيضًا تقديم استمارة من معملة في الروضة تثبت بها أن الطفل مؤهل على الألتحاق بالمدرسة حتى وإن لم يتم الـ 6 سنوات.

حساب عمر الطفل لدخول المدرسة 1443

يتم حساب عمر الطفل ميلاديًا وهجريًا وذلك للتأكد من كونه مناسب لبدء الدراسة، بالنسبة إلى الروضة التي يجب أن يلتحق بها الطالب قبل التقديم للدخول إلى المدرسة الابتدائية فإنها تقتصر على الروضة المعتمدة فقط والتي تتمثل فيما يلي:

الروضات الأهلية، والحكومية.

الروضات التي تكون ضمن المدارس الاجنبية، والعالمية.

المدارس الأهلية على أن تعتمد على البرامج الدولية وتكون مرخصة من وزارة التعليم.

روضة من خارج السعودية على أن يتم إثبات قدرة الطالب على الالتحاق.

ختامًا نكون قد عرضنا لكم تسجيل اولى ابتدائي 1443 والشروط التي يجب أن تتوافر في الطالب للتسجيل، يُفضل التواصل مع قائد المدرسة في حال مواجهة مشكلة أثناء التسجيل.