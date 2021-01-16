نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور للروضة 1442| خطوات وشروط تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح القبول للأطفال والتقديم لهم في الروضة يتم عبر نظام نور للروضة 1442،وفقاً لمعايير وشروط وضعتها وزارة التعليم بالمملكة حيث يتاح للمواطنين إضافة أبناؤهم في مرحلة الروضة إلكترونياً عبر منصة نور للروضة أحد المنصات الهامة في المملكة والتي قامت الحكومة السعودية بتعميم تجربة المنصات الإلكترونية كبداية للتحول الرقمي وإلغاء التعامل الورقي والقضاء على الروتين الوظيفي توفير للوقت والجهد والاعتماد الكلى على التكنولوجيا في التعاملات الإدارية والخدمية بكافة قطاعات المملكة الحكومية.

شروط التسجيل في نظام نور للروضة “رياض الأطفال” 1442

أكدت وزارة التعليم السعودية أن التسجيل في نظام نور للروضة للعام 1442 يخضع لعدد من الشروط الواجب توافرها واستيفائها وهي كالتالي:

التسجيل متاح للطالب الحاصل على الجنسية السعودية فقط.

التسجيل متاح للطلبة أبناء المقيمين والوافدين في المملكة.

اكتمال شهادة التحصينات الأساسية للطالب.

خضوع الطالب للكشف الطبي من خلال المركز الصحي أو من خلال الوحدة الصحية داخل المدرسة المتقدم لها.

بالنسبة للطلبة السعوديين يجب إحضار صورة سجل الأسرة مضاف به الطالب.

في حالة عدم إضافة الطفل في سجل الأسرة أو عدم الحصول على السجل يستبدل صورة شهادة الميلاد.

إحضار شهادة تسنين للطالب في حالة تعذر الحصول على شهادة الميلاد وللحصول عليها يقدم ولي الأمر خطاب تسنين للمستشفي أو المركز الصحي أو الوحدة الصحية.

لمطابقة اسم الطالب وتاريخ الميلاد يجب إحضار أصول المستندات الدالة على تلك البيانات المسجلة.

اجتياز الطالب للمستوى السابق قبل تقديمه لمستوى جديد في الروضة.

شروط قبول الطالب في الروضة الحكومية عن طريق معيار سكن أو مقر عمل الوالدة أو من يعول الطالب.

تسجيل الطلاب المستجدين في رياض الأطفال عبر نظام نور 1442

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم بالمملكة قامت بتحديد وتقسيم الأطفال المتقدمين لمرحلة الروضة إلى ثلاثة أقسام حسب عمر الطفل المتقدم للروضة وسنستعرض تقسيم فئات رياض الأطفال في السطور الأتية:

فئات المستوى الأول المتقدمين للروضة: يتم قبول الأطفال من عمر ثلاث سنوات إلى أربع سنوات فقط.

فئات المستوى الثاني المتقدمين للروضة: يتم قبول الأطفال من أربع سنوات ولم يصلوا إلى عمر الخمس سنوات.

فئات المستوى الثالث المتقدمين للروضة: يتم قبول الأطفال من خمس سنوات ولم يصلوا إلى عمر ست سنوات.

بعد ذلك تنتهي كل الفئات وبعد عمر الست سنوات ينتقل الأطفال إلى مرحلة المدارس والتسجيل علي منصة مدرستي.

ويمكنك التواصل مع المعلم والتسجيل كولي أمر للطالب للمتابعة من خلال نظام نور لولي الأمر الإلكتروني.

ويمكن التسجيل للمعلم من خلال نظام فارس الإلكتروني.

تسجيل الروضة في نظام نور بالهوية 1442

طريقة تسجيل الأطفال في الروضة من خلال رابط نظام نور للروضة يتم عن طريق إتباع الخطوات التي سنقوم بسردها في السطور التالية:

تسجيل الدخول عن طريق رابط نظام نور الإلكتروني.

النقر على خيار تسجيل الدخول إلى النظام.

يطلب منك كتابة اسم المستخدم في الخانة المخصصة لذلك.

يطلب منك كتابة كلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك.

وأخيراً النقر على خيار دخول.

كيفية التسجيل في رياض الأطفال عبر منصة نور للروضة

شرح طريقة التسجيل في رابط نظام نور وخطوات تسجيل طلب الالتحاق الروضة عبر نظام نور الإلكتروني 1442 عن طريق الخطوات الأتية: