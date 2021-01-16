نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزكاة والدخل تبين ضوابط الفاتورة الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة الزكاة والدخل تبين ضوابط الفاتورة الالكترونية والتي من المقرر أن يتم التطبيق والعمل بها في يوم ال4 من شهر ديسمبر للعام الجاري 2021 وذلك وفقا لما أعلنت عنه هيئة الزكاة والدخل على صفحتها الرسمية الالكترونية على منصة تويتر، وتعد هيئة الزكاة والدخل بالمملكة السعودية منذ نشأتها عام 1936

وحتى الآن هي المؤسسة القائمة على أعمال الزكاة وتحصيل مبالغ الضرائب المختلفة مثل ضريبة الدخل والسلع والقيمة المضافة وضريبة الاستقطاع، ومتابعتها والتحقيق من التزام تلك الهيئات والمؤسسات من عدمه، و للتعرف أكثر على الضوابط الخاصة بالفواتير الالكترونية في المملكة السعودية تابع القراءة.

المقصود بالفاتورة الإلكترونية

المعني بالفاتورة الإلكترونية هي الفواتير التي يتم إصدارها بشكل الكتروني وصيغتها الكترونية وذلك وفقا للنظام الالكتروني الموضوع كما انها تحتوي على كافة المعلومات التي تتطلبها الفاتورة الضريبية، كما أعلنت هيئة الدخل والزكاة ان الفاتورة العادية التي تكون مكتوبة يدويا أو تم تصويرها بماسح ضوئي لا تعد ضمن الفواتير الالكترونية، وصرحت الهيئة أن على كافة المنشآت والمؤسسات الالتزام بإصدار الفاتورة الالكترونية تجنبا لوقوع أي غرامة عليها وذلك وفقا لما نص عليه في اللائحة الخاصة بضريبة القيمة المضافة.

الفوترة الالكترونية على القطاع الخاص

من جهة أخرى أوضحت وزارة التجارة والاستثمار إلزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق نظام الفوترة الالكترونية والتي تم اسناد تطبيقها وإلزام المؤسسات بها لهيئة الدخل والزكاة بالمملكة ويأتي هذا الإلزام في إطار حرص المملكة في تيسير الإجراءات الخاصة بحساب الضرائب المختلفة على المؤسسات، وكذلك ضمان عدم تهرب أي مؤسسة من دفع الضرائب المستحقة عليها، ومنع أي تجاوزات او تحايل قد تقوم به تلك المؤسسات، ومن الجدير ذكره أن تلك الخطوة تعد أولى خطوات تطبيق فرض الضرائب على مبيعات المؤسسات.