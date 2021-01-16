نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على قرض العمل الحر بنك التسليف والاوراق المطلوبة للحصول علي القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية من ضمن البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم العديد والكثير من الخدمات الهائلة لجميع المواطنين في المملكة كما أطلقت في الاوان الاخيرة، فرصة تيسيرات لجميع المواطنين لكي يتمكنوا من الحصول على التمويل، أو قرض الحر، وانطلاقه بشكل جديد لكي يقوموا بالبدء في حياتهم إذا كان من خلال تقديم في العمل الحر لعدة مشاريع مشتركة ما بين اشخاص اخرين لذلك يمكنك عزيزي القارئ أن تحصل على هذا القرض، ولكن بعد اتباع ده خطوات وشروط لابد من توافرها.

شروط قرض العمل الحر بنك التنمية

تم التوضيح من خلال بنك التنمية الاجتماعية على الشروط التي يمكن أن تتوافر في الشخص المتقدم للحصول على قرض العمل الحر وهي تكون كالتالي:-

أهم الشروط الأساسية التي يوفرها بنك تمويل العمل الحر هو أن يكون المتقدم للحصول على هذا الطلب لديه الجنسية السعودية، وأن يكون ايضا المتقدم من أبناء سعوديين مع اختلاف جنسية الام.

وأن يكون عمر المتقدم في الحصول على القرض يزيد عن 18 عاما.

ولكن لا يصل لعمر الستين عاما.

وأن يزيد مرتب الشخص عن عمر 14 ألف ريال سعودي إذا كان يعمل في العمل الخاص أو في الحكومة.

ولكن من أهم الشروط لهذه الطريق خطوة أن يكون قد مر على توظيفه في هذا العمل لمدة عام كامل.

ويفضل أيضا أن يكون حاصل على الاستفادة الكاملة من هذا القرض التي لا يأخذه إذا كان في عمل مشروع أو فتح عمل حر له مدد التمويل لهذا القرض لا تتخطى الخمس أعوام.

أن يتوفر إليه كافة الضمانات التي يحتاجها بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لكي تضمن الالتزام في سداد التمويل

طريقة التقديم على قرض العمل الحر

يمكنك عزيزى المواطن التي تقيم ولديك الجنسية من المملكة العربية السعودية والتي قمت تطبيق جميع الشروط أن تقوم بتقديم في قرض العمل الحر بطريقة أسهل ما يمكن وتقليد كافة الأوراق الخاصة به وهي تكون كالتالي:-