نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي.. جدول الخطة الدراسية للابتدائية والمتوسطة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول الخطة الدراسية للابتدائية يفصلنا عن الفصل الدراسي الثاني أيام قليلة وعلى ذلك بدأ الطلاب داخل المملكة العربية السعودية الدخول للمواقع التعليمية التي وضعتها الوزارة للتعرف، على كل جديد بشأن الجدول المتعلق بمنهج الفصل الدراسي الثاني ، كما يرغبون بالاطلاع على الطريقة المثالية التي يمكن من خلالها حل الواجبات المدرسية لجميع المراحل الدراسية داخل وزارة التعليم بالمملكة، فقد وضحت مؤخراً آلية التعامل مع الفترة الدراسية القادمة للتعليم عن بُعد، ولتيسر على أبنائها الطلاب الفترة الدراسية القادمة من العام.

جدول الخطة الدراسية للابتدائية

بدأ العديد من الطلاب برحلة البحث عن جداول الدراسة عن بعد مدرستي لمعرفة القسمة الجديدة للحصص الدراسية للمواد المختلفة، وعدد الساعات الدراسية باليوم الواحد، كما يرغب الطلاب وأولياء الأمور من التحقق من تسجيل الدخول مدرستي مرة أخرى للدراسة من جديد، فقد أعلن في وقت سابق عن تسجيل الدخول للمنصة لمتابعة المستجدات بعد الإعلان عن إتمام الدراسة عن بعد للعام بالكامل وبدء التحضيرات اللازمة لذلك، لتمكن الطلاب من تذكر جميع الدروس الخاصة بالمواد الدراسية بسهولة ويسر، كما تساعد على شرح المواد بالتفصيل وتوضيح المعلومات للتيسير على الطلاب، وذلك عبر الشبكة العنكبوتية وذلك وفقاً لآلية تطبيق الخدمات الإلكترونية داخل المملكة على جميع التعاملات للحد من التزاحم، فقد جعلت جميع الخدمات تتم عن بعد وذلك من خلال العديد من التطبيقات السهلة التي يمكن تحميلها من خلال متجر بلاي أو آب ستورز، كما يمكن التعامل من خلال الكمبيوتر المحمول.

طريقة حل الواجبات داخل منصة مدرستي

وقد يتسأل البعض عن جدول الخطة الدراسية للابتدائية حتى تتاح لهم فرصة ضبط الوقت والتعامل مع الواجبات التي تضاف إلى منصة مدرستي بسلاسة، فمن المعلوم قيام المعلم بعد كل شرح لأحد الدروس، بإضافة واجب منزلي يمكن من خلاله تدريب الطلاب على حل الامتحانات، كما يساعد في تنشيط ذاكرة الطلاب من خلال تثبيت المعلومات المشروحة بالدروس، ويمكن التسجيل داخل المنصة، والدخول على الواجبات بعد كل درس لحلها وتدوين الإجابة مرة أخرى داخل المنصة، ليتمكن المعلم من تصحيحها مع ترك الملاحظات للطالب بالنسبة للحل، والآن إليكم الخطة الدراسية للابتدائية الفصل الدراسي الثاني 1442، وكذلك الخطة الدراسية الجديدة للمتوسط 2021.