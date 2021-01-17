أحدث المستجدات من وزير التعليم السعودي لبدء الفصل الثاني تعليم عن بُعد أم حضوري 1442

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عمر شويل - جدة أحدث المستجدات من وزير التعليم السعودي لبدء الفصل الثاني أهم مايثير اهتمام جميع أولياء الأمور والطلاب في جميع المراحل العمرية هي قرارات التي قام باتخاذها وزير التربية والتعليم بمملكة العربية السعودية، لذلك وجدناهم يتساءلون بشكل مباشر ما هي الأوامر التي اتبعها لنا وزير التربية والتعليم وهو قام الدكتور’’حمد آل الشيخ’’، بالرد على جميع الاستفسارات التي تم تواجدها من قبل أولياء الأمور وبالأخص بعدما تم اقتراب بداية الدخول على الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 2021 / 1442 هجرية والتي تعتبر هذه المرحلة سوف تكون عن طريق التعليم عن بعد حفاظاً على جميع الطلاب من عدم حدوث أى تكدسات تؤدي إلى تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهذه هي من ضمن آليات التعليم التي تم اختراعها مؤخرا.

أحدث المستجدات من وزير التعليم السعودي لبدء الفصل الثاني

قام وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’ باتاحة عدد تفسيرات لهذا التعليم عن بعد إن حياة الطلاب وأولياء الأمور وباقة المدرسين والهيئة التعليمية بالشكل الكامل هي أهم والحفاظ على حياتهم سوف يكون الشغل الشاغل لدينا، كما تصفحت أن منصة مدرستي التي تمت من قبل أن يتم بدء في الدخول اجازة الترم الاول للعام الدراسي الحالي، وايضا بعدما حصل جميع الطلاب والاطلاع ايضا من قبل أولياء الأمور على درجات الطلاب بشكل شامل، ولذا قد اكدت ايضا أن منصة مدرستي هي قامت بتحقيق النجاحات المتوقعة، وزيادة النجاح سوف تكون غير متوقعة كما استهدفت ايضا مكان كبير ووصلت إلى 98 % من النجاح عند أتباعها من قبل الطلاب في الفصل الدراسي الأول

أوامر وزير التعليم الجديدة

قام الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، وزير التربيه والتعليم، بتوفير قرارات وأوامر في ظل الظروف التي نعيشها خلال هذه الأيام والتي تواجهها العديد من البلاد من سقوط فيروس كورونا والتي لم يتم وجود أي لقاء حتى الآن وبالأخص عندما، تم ظهور الموجة الثانية أنه سوف يتم دراسة الوضع بشكل جيد، ولم يتم التأثير بشكل سلبي على المرحلة التعليمية لجميع الطلاب وسوف نقوم بتوفير كافة تكررت الجديدة عند ظهورها وعند وجود اي حل او مقترحات وسوف تكون هذه الاقتراحات في مصلحة الطالب وأن التعليم عن بعد من أهم الأنظمة الناجحة خلال هذه الأيام.