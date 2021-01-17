نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي التحديث الجديد وأهم قرارت الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تُفصلنا عن بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي داخل المملكة العربية السعودية، فلقد أعلنت وزارة التعليم السعودي أن يوم الأحد القادم الموافق 17 من يناير الجاري هو موعد بداية الفصل الثاني، ومنذ إعلان وزارة التعليم وبدأ الكُثير من الطلبة والطالبات بالبحث عن تحديث منصة مدرستي وأهم القرارت التي تَخص الفصل الثاني، ومن أهم القرارات التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودي هو استمرار التعليم عن بُعد في جميع المراحل التعليمية وكذلك داخل التعليم الجامعي وكذلك التقني وسوف يستمر نظام التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الحالي أي حتى نهاية الأسبوع العاشر من العام الدراسي.

التحديث الجديد لمنصة مدرستي

منصة مدرستي هي منصة إلكترونية خصصتها وزارة التعليم السعودي من أجل توفير البيئة الإفتراضية للمدرسة، فهي تحقق أهداف المنظومة التعليمية من خلال تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية، وكما أشارنا سابقاً بأنه تم تطوير وتحديث منصة مدرستي تهيئةً للفصل الدراسي الثاني، حيثُ تم توفير 45 ألف وسيلة تعليمية مختلفة، السماح للمعلم بإعداد الجداول الدراسية ورفعها على منصة مدرستي، توفير ساحات النقاش، وضبط الساعات التي تسمح بالتواصل الإلكتروني بين المعلمين.

تطبيق تيمز “Microsoft teams”

هو تطبيق إلكتروني تم إعداده بهدف إتمام العملية التعليمية عن بُعد، فهو تطبيق مماثل لمنصة مدرستي يقدم للتلاميذ خدمة شرح المناهج التعليمية عن بُعد، وما يميز هذا التطبيق أنه يمكن تحميله على جميع الأجهزة والهواتف الذكية، والجدير بالذكر أن تطبيق تيمز مايكروسوفت هو من تصميم شركة أمريكية هدفه إتمام جميع الأعمال للمؤسسات والشركات من خلال الشبكة العنكبوتية، مميزات تطبيق تيمز أنه تطبيق أمن مزود بخاصية الحماية والحفاظ، على سرية المعلومات.

رابط تحميل تطبيق تيمز Teams

لقد غَرد مسئول عن وزارة التعليم السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر معبراً عن قرار الوزارة في استخدام تطبيق تيمز للتعليم عن بُعد وتفعيل تقنية الفيديوهات المرئية لتقديم شروحات المناهج الدراسية بدلاً من برامج أخرى، ولقد نَاشد المسئول من جميع الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية بضرورة تحميل تطبيق تيمز من خلال الرابط الرسمي التابع للتطبيق على جميع هواتفهم الذكية.