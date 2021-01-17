نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جدارة الجديدة عبر موقع وزارة الخدمة المدنية || منصة التوظيف الإلكتروني الحكومية eservices.mcs.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جدارة الجديدة التي تم طرحها خلال الفترة الحالية من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية لها أهمية كبيرة لدي العديد من المواطنين داخل المملكة ويبحثون باستمرار عن تفاصيل وظائف جدارة، وكيفية التسجيل عبر الموقع المخصص لها، فموقع وزارة الخدمة المدنية أحد أهم منصات التوظيف الإلكتروني داخل المملكة، ومن أهم مخططات المملكة العربية السعودية هي العمل علي جذب العديد من الكفاءات الوطنية داخل المملكة في جميع مجالات العمل المختلفة للعمل بالمؤسسات الحكومية الكبرى بالمملكة، وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا شروط وظائف جدارة وكيفية التسجيل فيها من أجل العمل.

وظائف جدارة عبر موقع وزارة الخدمة المدنية 2021

وزارة الخدمة المدنية حددت شروط التعاقد لوظائف جدارة من أجل الالتحاق بها، فالهدف من وظائف جدارة هي العمل على تدعيم شباب المملكة وتوظيفهم من خلال المؤهلات الخاصة بهم، ويتم الإعلان عن الوظائف المطلوب التعاقد عليها بالجهات الحكومية من خلال منصة جدارة حتي تكون وسيط ما بين المؤسسة والموظف المتقدم للإعلان.

شروط التسجيل في وظائف جدارة 2021

يتم التقديم في جدارة للتوظيف لمن يحمل الجنسية السعودية فقط.

أن يكون من حاملي شهادة الدبلوم وما يعلو بعدها.

مميزات التسجيل في نظام جدارة للتوظيف

منصة جدارة للتوظيف تتسم بمميزات هامة ومنها، إمكانية التسجيل خلال أيام الأسبوع كلها، والتسجيل يكون متاح من الساعة 8 صباحاً حتى 3 عصراً، بالإضافة إلى انه موقع خدمي وظيفي مجاني لا يحتاج إلى اشتراك نقدي، لذلك دائماً ما يشهد بحثاً كبيراً من الشباب السعودي من أجل الالتحاق بأحد الوظائف المعلنة من خلاله.

طريقة التقديم في وظائف جدارة

يتم الدخول على الموقع التالي: موقع جدارة.

يتم عمل تسجيل دخول جديد.

يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية.

يتم كتابة تاريخ الميلاد، والجنس وجميع البيانات الأخري.

يتم إدخال رمز التأكيد ثم الضغط على تسجيل.

وظائف النيابة العامة للرجال والنساء عبر جدارة 1442



النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية قد قامت بتوفير عدد من الوظائف الخالية والتي بلغت عدد 671 وظيفة إدارية للرجال والنساء، حيث دعت جميع الخريجين الحاصلين على الشهادات العلمية بالعديد من التخصصات المناسبة للانضمام للعمل بالوظائف التي تم توفيرها وفق سلم رواتب الموظفين العام بالشئون الإدارية من خلال الدرجة (الرابعة) وحتى الدرجة (الثامنة) علي أن يكون التقديم الي هذه الوظائف من خلال الدخول علي موقع الوظائف عبر جدارة الالكتروني، وقد تم تقسيم هذه الوظائف الي وظائف خاصة للرجال تشمل للرجال 539 وظيفة، وعدد 132 وظيفة للنساء، ويتم العمل بجميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية لمن تتوافر بهم شروط التقديم.