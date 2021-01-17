رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم ترعى فعاليات المبادرة التطوعية”فرحة نجاح”

دوت الخليج – الرياض : د.سحر رجب الرياض

رعت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات المبادرة التطوعية (فرحة نجاح) والتي نظمها فريق فعاليات المجتمع وفريق أضواء النجوم وبإشراف مؤسسة بصمة خير وذلك بمناسبة تفوق الطلاب والطالبات الأيتام من دار الربوة، وذلك في قاعة الاحتفالات الرئيسة في (تشكي تشيز – حي البديعة)تحت شعار “فرحة نجاح”،

و ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لأحدى طالبات دار الربوة، و بعد ذلك ألقى رئيس فريق فعاليات المجتمع أ. عبد الحميد العوام كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لسمو الأميرة نوف على ما يحظى به فريق فعاليات المجتمع من دعمها ورعايتها المستمرة لبرامجه وأنشطته ، وحضور وتشريف سموها الكريم لحفل التفوق انطلاقاً من اهتمامها بأبنائها الأيتام وتشجيعها لهم، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي ضمن البرامج التعليمية التي تنفذها دار الربوة لرعاية الأيتام لأبنائها من الجنسين بهدف تشجيعهم على التفوق وبث روح الحماس والمنافسة لدى بقية الأيتام لزيادة تحصيلهم الدراسي، ثم شاهد الحضور عروضاً فنية متميزة من أداء الطالبات المتفوقات وألقى عدد من الطلاب و الطالبات والمعلمات والاخصائيات بدار الربوة لرعاية الأيتام ، كلمات عبروا فيها عن مشاعر الفرح والسرور بتفوقهم، وحصولهم على جوائز وشهادات التفوق ، مقدمين شكرهم وتقديرهم لراعية الحفل الأميرة / نوف لتشريفها ومشاركتها فرحتهم، كما شكروا جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة لاهتمامها بذوي الإعاقة والعمل على تأهيلهم وتمكينهم لدمجهم في سوق العمل بالمجتمع المحلي وتحسين جودة الحياة لهم ولأسرهم،

وفي ختام الحفل كرمت سمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الطلاب والطالبات الأيتام المتفوقين، والمعلمات والاخصائيات بدار الربوة وتم تكريم جميع فريق عمل فعاليات المجتمع المتميز بقيادة الرئيس التنفيذي أ. فيصل المرحوم، كذلك تم تكريم مذيع الحفل أ. سعد القدير ثم التقطت الصور التذكارية مع سموها الكريم