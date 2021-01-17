نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم وظائف النيابة العامة 1442 Jadara3 منصة التوظيف جدارة 671 وظيفة إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر اليوم راغبي الالتحاق بالوظائف الإدارية في النيابة العامة، فتح باب التقديم وظائف النيابة العامة 1442 عبر رابط جدارة Jadara3 والمحدد تفعيل رابط التقديم في تمام الساعة 10:00 صباح اليوم الأحد 17 يناير 2021م، ويستمر لمدة أسبوع حتى السبت المقبل 23 يناير 2021م، حيث تتطلب النيابة العامة شغل 671 وظيفة إدارية لكل من الرجال والنساء سعودي الجنسية، والتقديم الإلكتروني من الدخول على منصة جدارة الوظائف الإدارية المخصصة للتسجيل والتقديم في الوظائف الحكومية الشاغرة.

التقديم وظائف النيابة العامة 1442

حددت النيابة العامة حاجتها إلى شغل 671 وظيفة إدارية للرجال والنساء على مسميات وظيفية، وضعنا لكم بيان لكامل ما حددته عن تخصصات وظائف النيابة العامة المطلوبة، حيث تتطلب الحاصلين على الدرجات العلمية المطلوبة لشغل المسميات الوظيفية المشمولة بسلم رواتب الموظفين طبقا للائحة الخدمة المدنية لوظائف شاغرة من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة بالتدرج الوظيفي، عبر جدارة الوظائف الإدارية، ووضعت الأعداد المطلوبة لكل من الرجال والنساء وهي:

وظائف النيابة العامة رجال 1442 لعدد (539) وظيفة

وظائف النيابة العامة نساء 1442 لعدد (132) وظيفة

رابط تسجيل وظائف النيابة العامة

يتم التقديم الإلكتروني من الدخول على منصة التوظيف الإلكتروني جدارة وزارة الموارد البشرية، والتي يتم منها بسهولة الدخول على الخدمة المجانية للتسجيل في الإعلانات الوظيفية المتاحة، أو الدخول على منظومة التوظيف جدارة للتسجيل ضمن طالبي العمل من خلال تعبئة البيانات الشخصية وفتح حساب بالمنصة لحين الإعلان عن الوظائف الحكومية، ثم التقديم في الوظائف المعلن عنها تبعا للبيانات الشخصية والمؤهل الدراسي.

آلية التقديم جدارة الوظائف الإدارية 1442

للتسجيل على وظائف النيابة العامة الإدارية لابد من اتباع الأتي:

الدخول على منظومة التوظيف الالكتروني جدارة

ثم تسجيل جديد، أو الدخول على العضوية

التسجيل جديد يحتاج تعبئة البيانات الشخصية

ثم الدخول على العضوية

يتم الدخول على الإعلانات الوظيفية المتاح من الشريط الجانبي

اختيار الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها

ثم تعبئة البيانات كاملة وصحيحة

الموافقة على الشروط والأحكام

ثم زر حفظ الطلب وإرساله

رابط جدارة الوظائف الإدارية 1442 من الروابط الهامة في المملكة العربية السعودية، والذي خصصته وزارة الموارد البشرية فمن الدخول على منظومة التوظيف الإلكترونية جدارة يتم معرفة الوظائف الشاغرة، وما يتناسب للتقديم عليه، والمستفيدين من ذلك هم الأفراد للتقديم على وظائف القطاع العام.