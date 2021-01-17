طريقة الاعتراض على حساب مواطن إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة الاعتراض على مبلغ حساب مواطن إلكترونيًا، قام حساب مواطن بتوزيع مبالغ الدعم لمستفيدي الدعم لدفعة شهر يناير دفعة 38، وبدء منذ أمس الخميس الرابع عشر من يناير تقديم بعض طلبات الاعتراض على حساب مواطن وفقًا للطريقة المقدمة من حساب مواطن، حيث يتم تقديم اعتراض حساب مواطن بعد توزيع مبلغ الدعم بداية من مرور 5 أيام من توزيع الدعم حتى مدة 90 يوم كحد أقصى للاعتراض، ونوضح لكم طريقة تقديم اعتراض لحساب مواطن للراغبين في تقديم اعتراض للتعرف على سبب نقص مبلغ الدعم أو عدم الحصول عليه.

طرق تقديم الاعتراض على مبلغ حساب مواطن

أوضح حساب مواطن عبر حسابه الرسمي بأن متابعة تقديم الاعتراض على مبلغ الدعم يتم من خلال بوابة حساب مواطن الإلكترونية، أو من خلال البريد الإلكتروني لحساب مواطن أو الرسائل النصية للهاتف المحمول الخاص بمقدم الاعتراض، لذلك يجب على الأفراد المقدمين للاعتراض الانتظار للرد على ذلك الاعتراض سواء على البريد الإلكتروني أو الجوال.

كما أنه وفقًا لما أوضحه حساب مواطن بأنه يمكن من خلال زر الدفعات المالية الموجود بالولاية الإلكترونية لحساب مواطن يمكن متابعة الاعتراض، حيث يسمح بمعرفة المعلومات عن ملخص الدفعات، الدفعات، الاعتراضات المالية السابقة.

كيفية تقديم الاعتراض على مبلغ الدعم

خطوات تقديم اعتراض مبلغ حساب مواطن تتم كالتالي:

تسجيل الدخول لبوابة حساب مواطن.

ومن القائمة الرئيسية نختر إدارة الحساب.

وبعد ذلك يتم اختيار تاريخ الاستحقاق من قائمة إدارة الحساب.

في حالة كان هناك سبب لعدم استحقاق أهلية حساب مواطن، ستظهر الأسباب مرفقة بتلك القائمة.

وبعد ذلك يتم النقر على اختيار رفع اعتراض بجانب سبب الرفض.

يتم كتابة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح وإرسال بعد ذلك.

الاعتراض على مبلغ حساب مواطن

إذا تم قبول طلب الاعتراض من حساب مواطن تصرف القيمة المستحقة من مبلغ الدعم مع قيمة أثر رجعي بدايةً من تاريخ صدور مبلغ الدعم حتى يوم قبول طلب الاعتراض، وتحسب بحد أقصى لها مدة 5 أشهر.