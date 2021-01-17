نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات نظام التوثيق السعودي الجديد 1442 وموعد العمل به في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام التوثيق السعودي الجديد، أقر مجلس الوزراء السعودي نظام التوثيق السعوي الجديد لعام 1442 هجريًا والذي يغير الكثير من الأحكام المتعلقة بكتاب العدل، والموثقين، والمأذونين في المملكة العربية السعودية، كما يعمل النظام الجديد على توضيح الاختصاصات الموكلة إلى كل من تم ذكرهم مسبقًا لكي يتم تنظيم أحكام التوثيق المختلفة، وهذا النظام يعمل على تحسين الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين وتوفير عليهم الوقت والطاقة التي تلزمهم للحصول على تلك الوثائق المختلفة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم نظام التوثيق السعودي الجديد ومميزاته.

مميزات نظام التوثيق السعوي الجديد 1442

في نهاية عام 1441 هجري أقر مجلس الوزراء السعودي نظام التوثيق الجديد الذي اعتمد بدلًا من النظام القديم، ويتكون النظام الجديد من 5 أبواب ويتضمن 57 مادة تنظم أحكام التوثيق المختلفة، وقد أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على أن النظام الجديد للتوثيق من الأنظمة المتميزة التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية وأنه يستهدف إلى تحقيق عدد كبير من المميزات، ومن أهمها: تعزيز الأمن العقاري، والرفع من كفاءة التوثيق العدلي في كافة مناطق ومدن المملكة، وزيادة الثقة في الوثائق الصادرة من قبل المتخصصين بإصدار الوثائق المختلفة سواء كانوا كتاب العدل أو الموثقين الحاصلين على الترخيص من وزارة العدل السعودية، أو المأذونين.

ويحدد النظام الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص الموثقين، وكذلك يعمل على تحديد اختصاصاتهم، والإجراءات المطلوبة للعمل ومراقبة الأعمال التي يقومون بها للتأكد من مطابقتها للنظام، كما أن النظام يعمل على تقليل المنازعات المتعلقة بالتوثيق مما يخفف العبء عن كاهل القضاء السعودي، ويعمل أيضًا على تعزيز سرعة الحصول على الحقوق المثبتة لأصحابها من خلال قضاء التنفيذ دون الحاجة إلى إقامة الدعاوى أمام محاكم الموضوع الذي يستغرق الكثير من الوقت للفصل فيه.

موعد العمل بنظام التوثيق الجديد 1442

قام مجلس الوزراء السعودي باعتماد نظام التوثيق الجديد الخاص بقطاعات التوثيق التابعة إلى وزارة العدل في يوم 16 من ذي القعدة لعام 1441 هجريًا، وقد أقر النظام في المادة 57 منه على أن يتم العمل به بعد 180 يوم من وقت نشره في الجريدة الرسمية على أن يتكفل النظام الجديد بإلغاء كافة الأحكام التي تتعارض معه في أي من الأنظمة الموجودة، وقد أعلنت وزارة العدل السعودية أن العمل بالنظام الجديد يبدأ من يوم الخميس الموافق الأول من جمادى الآخرة 1442 الموافق اليوم 14 من يناير لعام 2021م.