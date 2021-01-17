نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناجز خدمة المواعيد الإلكترونية عبر رابط بوابة najiz بالخطوات الكاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ناجز خدمة المواعيد الإلكترونية ، هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة العدل السعودية، حرصًا منها على تَنظيم وتسهيل إنجاز كل المهام المُقدمة بالوزارة، فالآن لا يُمكن الذهاب للوزارة بدون موعد مسبق، سواء أكان له علاقة بالمحاكم، أو كتابات العدل، أو خدمات فروع الوزارة الأخرى، لذا يَجب على الجميع مَعرفة ما هي الخطوات التي يَجب القيام بها من أجل الحصول على مَوعد عبر بوابة ناجز.

ناجز خدمة المواعيد الإلكترونية

أعلن وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور (وليد بن محمد الصمعاني) عن إطلاق مَنصة ناجز التي تُساعد إنهاء كل المهام المُقدمة من وزارة العدل، وأكد من المستحيل دخول أي فرد مَقر الوزارة دون أخذ موعد عبر البوابة، وَوضح سيادته أن العمل سَيستمر من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة السادسة والنصف مساءً، كما أنه يُمكن الاستعلام بكل سهولة عن أي شيء له علاقة له بالوزارة بوزارة العدل، فلا تقتصر خدمة ناجز عن حجز موعد فقط، والجدير بالذكر أنه يَسمح للمواطنين والوافدين استخدام الخدمة.

خطوات حجز موعد عبر بوابة ناجز

من أجل القيام بحجز مَوعد على بوابة ناجز يَجب القيام بَتسجيل الدخول على رابط البوابة ” خدمتنا الجديدة”، ثم إتباع ما يلي من خطوات:-