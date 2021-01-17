نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي للقائد 2021 السعودية.. التحديث الجديد للمنصة وخطوات التسجيل ورابط الاستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي للقائد 2021 السعودية تعتبر من أفضل المنصات الإلكترونية الخدمية التى أطلقتها وزارة التعليم السعودية لتطوير منظومة التعليم، وتستهدف جمع كافة أطراف المنظومة التعليمية في وقت واحد، فتساعد على التواصل بين المعلمين والطلبة لتلقي التقارير التعليمية، كما تمكن أولياء الأمور متابعة صغارهم والتواصل بين المعلمين لمعرفة مستواهم التعليمي، وعكفت وزارة التعليم السعودية على أن تكون منصة مدرستي التعليمية تبع منصة نور الإلكترونية وكذلك منصة توكلنا السعودية عن استخراج معلومات الحساب ليتمكن الراغبين من التسجيل في منصة مدرستي للقائد 2021 بسهولة.

منصة مدرستي للقائد 2021 السعودية

تمثل منصة مدرستي للقائد أهمية كبيرة لدى المعلمين والطلاب في الممكلة العربية السعودية، فهي تحتوي على العديد من الأدوات التى تمكن قادة المدارس من إعداد الفصول وضبط المناهج وتوزيع الجداول المدرسية على المعلمين، والتفاعل بينهم على تطوير المنظومة التعليمية، وأساليب تقديم المادة العلمية بطريقة مبسطة لمختلف الصفوف الدراسية.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي للقائد 2021

يتطلب التسجيل في منصة مدرستي للقائد 2021 مجموعة من الخطوات يجب على قادة المدارس إتباعها وهى على النحو التالي:

فتح تطبيق توكّلنا السعودية

الدخول على تبويب حسابي ثمّ الدخول عن بيانات منصّة مدرستي.

النقر على اسم المستخدم لقائد المدرسة ثمّ النّقر على خيار الإرسال.

يرسل الموقع رسالة نصيّة تحتوي على كلمة السّرّ لحساب منصّة مدرستي.

الدخول على منصّة مدرستي الإلكترونيّة.

اختيار حساب Microsoft Office.

إضافة اسم المستخدم ثمّ الضّغط على خيار المتابعة.

كتابة كلمة السّرّ السّابقة ثمّ الضغط على أيقونة تسجيل الدّخول.

زاد استخدام منصة مدرستي للقائد في عام 2021 بسبب اعتماد التعليم عن بعض في مختلف مدن المملكة لتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب لذا كان توفر المنصة التالي:

متابعة الأنشطة التعليمية الإلكترونية. مطالعة الواجبات الإلكترونية. متابعة الاختبارات الإلكترونية. توضيح الإثراءات والتعديلات اللغوية. التفاعل مع المجتمع المدرسي. عرض إعلانات. إضافة منشورات.

تحديث:

أعلنت وزارة التعليم السعودية، مساء الأربعاء الماضي، استمرار التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني، حتى نهاية الأسبوع العاشر، في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني عبر منصة مدرستي. وأكدت الوزارة أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني؛ تتم وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم.