نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1442 وتوزيعه بالاسابيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1442 وتوزيع المنهج الدراسي بالاسابيع، يتم القيام توزيع الأسابيع الدراسية الخاصة بالمناهج من قبل وزارة التعليم وذلك حتى يتمكن كافة القائمين على العملية التعليمية من معلمين وطلاب وإداريين من الاطلاع على خطة سير الفصل الدراسي الثاني، ومن الجدير ذكره أن العملية التعليمية تتم هذا العام عن بعد أو الكترونيا

وذلك لتفادي خطر انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل يعرض حياة المواطنين والطلاب والقائمين على العملية التعليمية للخطر، حيث تم إنشاء منصة إلكترونية لادارة التعليم عن بعد بالتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم في المملكة والتعرف على خطة سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي تابع القراءة.

تقويم الفصل الدراسي بالاسابيع 1442

المعنى من التقويم الدراسي أي الخطة الزمنية المتبعة خلال العام الدراسي والتي يتم الالتزام بها في مختلف المراحل الدراسية من الابتدائية للثانوية وكذلك التعليم الجامعي، والتي ما يتم حسابها بالأيام أو بعدد الأسابيع، اما عن المخطط الدراسي للصف الدراسي الثاني بالاسابيع والذي يبلغ عدده 18 أسبوع 16 أسبوع مخصص للدراسة الفعلية و اسبوعان يخوض فيها الطلاب الاختبارات الخاصة بنهاية العام الدراسي، وهي كما يلي؛

الأسبوع الأول من 4 جمادي الاخر ل8 من نفس الشهر لعام 1442.

الأسبوع ال 2 من 11 جمادى الآخر ل15 من نفس الشهر.

الأسبوع ال3 من 18 جماد الاخر ل22 من الشهر نفسه.

الأسبوع ال4 من 25 جماد الاخر ل29 من الشهر نفسه.

الأسبوع ال5 من 2 رجب ل6 رجب.

الأسبوع ال6 من 9 رجب ل13 رجب.

الأسبوع ال7 من 15 رجب ل19 رجب.

الأسبوع ال8 من 23 رجب ل27 رجب.

الأسبوع ال9 من 1 شعبان ل5 شعبان.

الاسبوع ال10 من 8 شعبان ل12 شعبان.

الأسبوع ال11 من 15 شعبان ل19 شعبان.

الأسبوع ال12 من 22 شعبان ل26 شعبان.

الأسبوع ال13 من 29 شعبان ل3 رمضان.

الأسبوع ال14 من 6 رمضان ل 10 رمضان.

الأسبوع ال15 من 13 رمضان ل17 رمضان.

الأسبوع ال16 من 6 شوال ل8 شوال.

الأسبوع ال17 من 11 شوال ل15 شوال.

الأسبوع ال18 من 18 شوال ل22 شوال.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفقا لتوزيع المنهج السابق ذكره بالاسابيع يخوض الطلاب الامتحانات بداية من الأسبوع ال17 والذي يوافق يوم 22 مايو 2021 والتي تنتهى يوم 2 من شهر يوليو 2021.