طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1442 للفصل الدراسي الثاني

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1442 الفصل الدراسي الثاني، تعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية داخل المملكة السعودية حيث يزداد في الفترة الأخيرة البحث عن خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من قبل أولياء الأمور والطلاب، بعد أن قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بالإعلان عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية.

تساعد هذه المنصة التعليمية على أن يستكمل الطلاب دروسهم اليومية من خلال منصة مدرستي التعليمية وتساعد على الطالب أن يتواصل مع المدرس والاطلاع على كافة الدروس التعليمية والشروحات التي تم تسجيلها للطالب، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات التسجيل من خلال منصة مدرستي.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

يمكنكم بكل سهولة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من خلال اتباع الخطوات المحددة وهي كالآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت والضغط على حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب أو الطالبة ثم كتابة الاسم وبعد ذلك يتم اضافة كلمه المرور والضغط على تسجيل دخول ثم يتم اختيار الجدول سوف تجد أمامك من القائمة وتحدد الدرس الذي الذي تريد الاستماع إليه بعد الدخول تقوم بالضغط علي كلمة حضور بجانب الدرس حتى تتمكن من تسجيل حضورك.

خطوات التسجيل لمنصة مدرستي عبر توكلنا

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الخطوات الصحيحة التي تساعدك على تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال توكلنا ولكم الخطوات كالآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى عبر توكلنا على الإنترنت وتقوم بتحديد بيانات مدرسة بعد ذلك سوف تجد أمامك المسجلين واسم المستخدم تقوم بتحديده وتضيف كلمة السر التي سوف تحصل عليها من خلال الجوال الخاص بك، ثم تسجل الدخول بها وبالتالي لا يستطيع أي شخص أن يحصل على كلمة السر أكثر من مرتين في اليوم.