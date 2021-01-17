نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم جدارة النيابة العامة 1442 توافر 671 وظيفة إدارية للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم جدارة النيابة العامة 1442 ، ما زلنا نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل عن تقديم تقديم جدارة النيابة العامة 1442 ، حيث تم الإعلان عن توافر 671 وظيفة إدارية للرجال والنساء وفقاً لشروط وضوابط مُحددة، بالإضافة إلى بعض التعليمات التي يجب اتباعها عن البدء في عملية تقديم جدارة النيابة العامة 1442، لذلك نختص في هذا التقرير رصد كافة التفاصيل فيما يخص التقديم على وظائف النيابة العامة للرجال والنساء عبر جدارة الوظائف الإدارية 1442 ، علماً أن عمليات تقديم النيابة العامة بدأ اليوم الأحد الموافق 4-6-1442هـ، الموافق 17-1-2021م في تمام الساعة التاسعة صباحاً وينتهي التقديم يوم السبت الموافق 10-6-1442هـ الموافق 23-1-2021 في تمام التاسعة صباحاً.

تقديم جدارة النيابة العامة 1442

تقديم جدارة النيابة العامة 1442 ، أصدرت النيابة العامة بياناً خاطبت فيه جميع الخريجين والخريجات الحاصلين على المؤهلات والتخصصات المطلوبة الراغبين في التقدم للوظائف الإدارية بالنيابة العامة سرعة الدخول عبر نظام جدارة الوظائف الإدارية والتقديم على وظائف النيابة العامة 1442 للتعين على شغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين في المملكة.

وفيما يخص التفاصيل عن تقديم جدارة النيابة العامة 1442 ، فقد توافرت عدد 671 وظيفة إدارية جاء منها (539) وظيفة إدارية للرجال وعدد (132) وظيفة إدارية للنساء، وأشارت النيابة العامة أن أماكن العمل بالوظائف لديها ستشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

رابط تقديم جدارة النيابة العامة 1442

فيما أوضحت النيابة العامة أنه على من يرغب التقديم على وظائف النيابة العامة 1442 يجب اتباع التعليمات والشروط التالية: الأولوية في الترشيح للتخصصات غير تربوية ومن ثم للتربوية، ويشترط أن يكون سبق حضور الاختبار المهني القدرات المعرفية المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة السابعة، الثامنة، كما يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة السعودية.

يُمكنكم التقديم على وظائف النيابة الإدارية 1442 ، من خلال رابط جدارة الوظائف الإدارية كما يُمكنكم معرفة كافة التفاصيل عن مسميات الوظائف المُتاحة للرجال وكذلك الوظائف الإدارية المُتاحة للنساء والتخصصات المطلوبة، وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد تفاصيل تقديم جدارة النيابة العامة 1442 ، وسنتابع معكم المزيد خلال الفترة المقبلة فيما يخص صدور نتائج القبول بعد انتهاء فترة التقديم وعمليات الفرز والمراجعة.