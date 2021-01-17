الهيئة الملكية لمكة المكرمة تطلق شركة “كدانة” لتطوير وتنمية المشاعر المقدسة

بلادي – الرياض :
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إطلاق “شركة كِدانة للتنمية والتطوير”، لتكون الذراع المختصة بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة وحماها بمدينة مكة المكرمة، وتتخذ من مشعر منى مقراً لها.
وأوضحت الهيئة، أن كدانة تعد أول شركة مساهمة مغلقة مملوكة لها، أنشئت لتكون المطور الرئيس بالمشاعر المقدسة وحماها برأس مال مصرّح مليار ريال.
وأبانت أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة عُقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالله بن بندر، وبحضور عدد من الأعضاء، مبينة أنه جرى خلال الاجتماع الموافقة على تعيين حاتم مؤمنة، رئيساً تنفيذياً للشركة بالإضافة إلى مهامه كمشرفٍ على برنامج المشاعر المقدسة بالهيئة الملكية.
وأشارت إلى أن رؤية الشركة تتمثل في الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لأداء فريضة الحج على أكمل وجه وتهيئة المشاعر المقدسة ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة وضمان جاهزيتها على أكمل وجه.
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