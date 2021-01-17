لعدم تسليم طلبات بقيمة 700 ألف ريال وتقديم عروض وهمية .. “التجارة” تحجب متجرين إلكترونيين

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأحد) حجب متجرين إلكترونيين لمخالفتهما نظام التجارة الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن الحسين، أن مخالفة المتجر الأول تمثلت في تأخير تسليم 329 طلب شراء بقيمة 700 ألف ريال، بينما تمثلت مخالفة المتجر الثاني في تقديم عروض وهمية على أجهزة الهواتف الذكية.

وأضاف أنه سيتم ضبط المخالفات، وفق نظام التجارة الإلكترونية، ومتابعة تسليم الطلبات المتأخرة للمستهلكين.