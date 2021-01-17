المدارس تبدأ تسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات

بلادي – الرياض :

بدأت مدارس المملكة اليوم (الأحد) تسليم الكتب الدراسية للطلاب في المراحل المختلفة، وذلك مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني “عن بعد”.

وأظهرت صور نشرتها إدارات التعليم بالمحافظات جانباً من عمليات توزيع الكتب على الطلاب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا” بالمحافظة على التباعد، وتوفير معقمات الأيدي.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت أن إدارات التعليم في المناطق والمحافظات أنهت توزيع الكتب على جميع المدارس، بما يضمن عودة منتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني بلغ 307 كتب، حيث تم تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة 24.4 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية، و14.3 مليون كتاب للمتوسطة، و29 مليون كتاب للثانوية.