“الحصيني”: هذه المناطق على موعد مع موجة البرد الأقوى في المملكة منذ دخول الشتاء

بلادي – الرياض :
توقع الباحث في شؤون الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد معظم مناطق المملكة موجة برد من متوسطة إلى قوية بداية من نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح الحصيني أنه من المتوقع أن تسجل المنطقة الشمالية الصفر وما دونه، فيما تقترب درجة الحرارة من الصفر على المنطقة الوسطى، وكذلك خارج المدن، وتكسر 10 درجات مئوية على المدينة والمنطقة الشرقية.
وقال إن الأجواء ستكون باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا مع صقيع، وأن تقترب درجة الحرارة الصغرى من 15 في مكة وجدة 20، لافتا إلى أن تلك الموجة تعتبر أقوى موجة برد تؤثر على المملكة منذ دخول شتاء عام 1442هـ.
وأشار إلى أن تأثير الموجة على الساحل الجنوبي الغربي قد يكون ضعيفا، فيما توقع سقوط ثلوج على مرتفعات تبوك والشام.
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